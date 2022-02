Israel alertó que el Gobierno fabrica drones y recibe municiones de Irán: "Es un desafío global"

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, denunció este martes que la administración de Nicolás Maduro está fabricando drones y armamento iraní en Venezuela.

“Esta imagen muestra un modelo de UAV (vehículo aéreo no tripulado) iraní avanzado presentado por el presidente de Venezuela. Además de desarrollar vehículos aéreos no tripulados iraníes, en Venezuela, nuestra evaluación muestra que se están entregando PGM (municiones guiadas de precisión) iraníes para estos vehículos aéreos no tripulados y en otros modelos similares”, denunció.

Gantz advirtió que sobre las “preocupaciones extremas” en África y Latinoamérica que hay por “el apoyo iraní al terrorismo”.

“Irán es verdaderamente un desafío global y regional y no solo una amenaza para el Estado de Israel”, sentenció.