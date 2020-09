Isilio Arriaga: “Trump es un hombre duro, pero es necesario que lo sea”

La noche de este martes la democracia norteamericana presenció el primer debate presidencial del ciclo electoral 2020. El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente, Joseph Biden, protagonizaron una encarnada disputa durante 90 minutos en los que por momentos el respeto hacia los símbolos tradicionales estadounidenses abandonó el estrado. Los actores principales se enfocaron en cuestionar las gestiones gubernamentales del otro, desviando mucho la atención de los tópicos seleccionados por el moderador de Fox News, Chris Wallace.

Isilio Arriaga, vocero de la campaña de reelección del presidente Trump para los medios hispanos, conversó con Versión Final desde la Florida y nos brindó su perspectiva de lo ocurrido este martes de cara a los debates restantes y a las elecciones del 3 de noviembre.

“No me cabe la menor duda de que la forma en que se planteó el debate va a continuar”, aseguró el miembro del partido Republicano. Mientras no dudó en afirmar que lo único que cambiara será que el candidato Demócrata “no llevará dispositivo alguno de comunicación”, haciendo referencia a las acusaciones planteadas tras el debate de que Biden portaba un instrumento como apoyo durante el mismo. Denuncias que inundaron las redes sociales con un video e imágenes donde se observa al exvicepresidente acomodando algo en la solapa de su traje.

“El señor Biden estaba cableado”, sentenció Arriaga, que no ocultó su desdén por el actuar del Demócrata. “Todas las respuestas fueron sopladas al oído del señor Biden(…) cosa que estaba prohibida”, aseveró.

Para el vocero del partido Republicano, Trump no es un político tradicional por lo que este no cala en los estándares de la política estadounidense y por ello causa el efecto de ser más fuerte de lo convencional. “Trump es un hombre duro”, alegó y no dudó en afirmar que con personas como estas, haciendo referencia a los Demócratas, “no se puede ser suave(…) ellos están preparando una trampa para las elecciones”.

“Está ocurriendo lo mismo que hace cuatro años, los medios de comunicación están manejando una guerra en contra de un empresario, no un político tradicional”, sentenció, mientras además recalcó que los demócratas no están haciendo campaña, que la campaña la están haciendo los medios.

“El debate no tendrá ningún efecto, solo demostrar que los demócratas son unos tramposos”, declaró Arriaga cuando se le consultó sobre si lo ocurrido en Ohio generaría algún cambio en las encuestas. El vocero fue enfático en decir que desde su perspectiva el debate se llevó al terreno que el Presidente 45 de la unión quería, “A Trump le gusta la confrontación(…) el vino a sacar al socialismo que desde hace años se viene instalando en este país (EE.UU.)”.

“Nosotros estamos completamente claros de que vamos a volver a votar, hoy en dia con muchísimo más entusiasmo que en 2016(…) los mítines que da el Presidente son abarrotados de 30 mil o 35 mil personas que esperan bajo el sol y lluvia”, exclamó.

De igual manera, Isilio Arriaga concluyó su análisis señalando su preocupación por el voto por correo, refrescando los señalamientos que se han hecho durante la campaña republicana sobre los peligros que implican para unas elecciones transparentes. Eso en medio del hecho de que entre un 2% y un 3% de las boletas enviadas por esta vía son desechadas por la manera en que son llenadas, y por lo cual se vuelve aún más relevante el nombramiento de la Jueza Amy Coney Barrett, quien ocuparía un sitial privilegiado en la Corte Suprema, órgano que de ser necesario decidiría sobre las elecciones tal y como ocurrió en el año 2000.

Al final nada está dicho aún. El próximo debate en curso será el miércoles 7 de octubre y cuyos protagonistas serán la senadora Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence, quienes seguro mantendrán una retórica menos invasiva y en el que, a juicio de este periodista, la experiencia como Fiscal en California de la Candidata demócrata le brindará una pequeña, pero no gran ventaja, en la querella de presentar su caso. Eso, claro sin olvidar que el cuadragésimo octavo vicepresidente de Estados Unidos, algo tendrá que decir como el abogado defensor.