Interrogan y dejan libertad a sujetos que vieron por última vez al niño Ignacio en El Darién

La familia de Ignacio Alexander Valera, el niño venezolano de 6 años que desapareció el pasado viernes 14 de octubre en la selva del Darién, se mantiene en zozobra por desconocer su paradero a pesar del esfuerzo de las autoridades panameñas en localizarlo.

Yorthin Valera, padre del menor, publicó este domingo 23 de octubre un nuevo video donde destacó que: “Todavía no hemos conseguido nuestro príncipe” pero que mantienen la esperanza de hallar con vida al pequeño.

“Lamentablemente las autoridades y las investigaciones dicen que nuestro hijo pudo haberse ahogado, pero no consiguen el cuerpo de mi hijo por lo tanto nosotros no podemos tener certeza de eso”, dijo el venezolano a través de las redes sociales.

Por otra parte, lamentó que los funcionarios de seguridad hayan liberado a los hombres que acompañaron al sujeto que cargó al niño durante su trayecto por la selva El Darién: “Según las autoridades no hay nada que los acuse como para detenerlos pero lo que pensamos nosotros es que ellos son los únicos que saben la realidad y de qué hicieron con nuestro hijo porque todo está muy raro”.

Días antes, Yorthin Valera informó que la Fiscalía General del Darién había detenido a Edward, Michael y José, los tres hombres que se habrían encargado en trasladar al infante por la selva para realizar las averiguaciones correspondientes.

A pesar de la incertidumbre tras nueve días de la desaparición del pequeño Ignacio, su padre agradeció a la Fiscalía General del Darién, al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Defensa Civil y a todas las personas que han aportado la difusión de sus videos para dar con el paradero del infante.

Los hechos

Yorthin entró a la selva con su esposa Jessica Barragán y sus tres hijos el pasado 10 de octubre. Venían desde Ecuador con un grupo de 14 personas y otro amigo con su familia, además de cuatro personas a quienes conocieron ese mismo día.

Uno de estos desconocidos se ofreció a ayudarles con Ignacio con la excusa de que así aligerarían la carga y llegarían más rápido. Aunque en un principio se negaron, después de varias insistencias los padres del chiquito aceptaron.

De esta forma, Ignacio quedó al cuidado de tres hombres, a los que identificó como Edward, Michael y José.

En un momento en el que se alejaron varias horas de los aludidos, perdieron contacto con el menor.

Al parecer, mientras caminaban, se produjo una fuerte lluvia y, aunque intentaron alcanzar a los tres sujetos con los que iba su hijo, el aguacero les impidió continuar. Decidieron acampar con sus otros dos hijos y continuar el trayecto al día siguiente.

"A la mañana siguiente, partimos lo más temprano, caminamos lo más fuerte que pudimos. Tenemos llagas en los pies (…). cuando llegamos, al fin, donde estaba el chico, un playón donde se acampa y de ahí salen las piraguas (…), nuestro hijo no estaba", expuso, por su parte, Jessica Barragán.

"Esta persona no nos daba la cara. Gritábamos el nombre de nuestro hijo y no lo veíamos. Los otros dos quienes estaban con él me agarraron y me dijeron que no pudieron hacer nada, que la corriente se había llevado a Ignacio en ese cruce donde está 'La bandera'. Desde entonces lo están buscando y no lo encuentran", complementó Yorthin.