Identificado el joven que hoy mató a 10 personas, comparece martes ante juez

La fiscalía del distrito del condado de Erie (norte de Nueva York) identificó al joven que hoy mató a 10 personas en un supermercado de la ciudad de Buffalo como Payton S. Gendron, un joven blanco de 18 años.

Gendron, que había sido definido previamente como un supremacista blanco, ha sido detenido sin derecho a fianza, bajo los cargos de homicidio en primer grado, y comparecerá por primera vez el martes por la mañana ante el juez.

El delito podría costarle la cadena perpetua, ya que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte.

El fiscal confirmó que consideran los asesinatos como "racialmente motivados", siguiendo así la tesis adelantada por el agente especial del FBI Steven Belanger, quien agregó que su oficina investiga el incidente "como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales".

El joven Gendron, que hizo un viaje de varias horas hasta llegar a Buffalo -se desconoce por el momento su procedencia- eligió al parecer este barrio de la ciudad por estar habitado mayormente por población negra, y de hecho entre sus 13 víctimas -los muertos más tres heridos-, once de ellas eran negras.

Tras el tiroteo, que acabó también con la vida de un agente de seguridad del supermercado, se entregó voluntariamente a la policía.

El New York Times añade que el joven se declaró en el primer interrogatorio "no culpable" y aceptó un abogado de oficio tras asegurar que no puede costearse uno privado para su defensa.