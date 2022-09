Ian deja destrucción en suroeste de Florida y avanza como tormenta tropical

Las advertencias del huracán Ian a lo largo de las costas este y oeste del la península de Florida cambió a advertencias de tormenta tropical, en la mañana del jueves, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

A su paso, el huracán Ian deja destrucción en el suroeste de Florida que van desde personas atrapadas en viviendas inundadas, daños estructurales en viviendas y hospitales, así como también a más de dos millones de personas sin energía eléctrica, reseñó Unión Radio.

Tropical Storm #Ian Advisory 27: Ian Now a Tropical Storm. But Still Expected to Produce Strong Winds, Heavy Rains, and Storm Surge Across Portions of Florida, Georgia, and the Carolinas. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2022