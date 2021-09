Hermanos zulianos construyen un emporio comercial y cultural en la región central de Chile

La historia de los hermanos Rincón en Curicó, en la región central de Chile, sustenta una resiliencia sorprendente. Humberto, de 43 años, graduado como contador en LUZ, especialista en marketing y con una experiencia de más de 12 años como visitador médico, llegó a principios de 2014 a la región del Maule junto con su esposa que es médico.

Humberto laboraba para la farmacéutica Sanofi y tenía base de trabajo además en Viña del Mar y Santiago. En 2016 arribó Hernando, de 36, también contador, pero de URBE, y su llegada coincidió con el finiquito de contrato de su hermano mayor, quien había contemplado ejecutar un plan para emprender y así, ambos con ganas de crecer y el apoyo de un primo de nombre Omar Villalobos, nació @BordesPizza , restaurant que se convirtió en referencia por su particular fórmula.

“Me di cuenta que ya a las 3:00 de la tarde en Curicó los restaurantes estaban cerrados y como a mí me gustaba comer pizzas y no tenía donde hacerlo le metimos el pecho a esta propuesta: pizzas con bordes de queso venezolano y horarios más extensos. Al principio no dábamos con un buen queso. Lo conseguimos con un señor de los Andes y luego conocimos a Miguel Loyo, de @AlimentosElPaisano ”, recuerda Humberto, quien detalla que los bordes también se rellenaron con tocino, maíz y pesto.