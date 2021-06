Héctor Peña, el ingeniero ambiental que participa en los más grandes proyectos energéticos de Chile

La carta de navegación de Héctor Manuel Peña Pernía @hector_manuelp al salir de su natal San Cristóbal hacia el sur del continente tenía marcado en el mapa mental a Buenos Aires, Argentina, como destino final, cuando en marzo de 2018, junto con su pareja, y afectados por el desplome de la economía, arribó por tierra en un viaje de 10 días hasta Santiago.

“Llegué a Chile con mi novia el 21 de marzo de 2018 en plena crisis y exilio masivo desde la frontera de San Antonio y Cúcuta. Salimos por la crisis, pero también por el temor de ser encarcelados en cualquier momento debido a nuestro activismo en contra del gobierno”, cuenta Héctor, quien resaltó como un combativo dirigente estudiantil de laUniversidad Nacional Experimental de Táchira (UNET).

Los primeros días fueron una sorpresa total.

“Nuestro destino no era Chile sino ir hasta Buenos Aires, sin embargo, el día que llegamos a Santiago, un viernes, un gran amigo nuestro que vive en Viña del Mar nos llamó para que descansamos el fin de semana allí y luego continuar”, agrega.

La pareja decidió viajar y conocer además Viña, donde su amigo les dio un recorrido por la costa y les pareció un lugar muy bonito, tranquilo y con atardeceres inigualables en el mar. “Al llegar a su departamento nos muestra que tiene una habitación disponible y nos dice que si queremos podemos quedarnos una semana o dos y probar, tratar de conseguir trabajo, que él no nos cobraría esos días. Y si no conseguíamos trabajo o no nos gustaba Chile, que nos fuéramos para Argentina, sin ningún problema.”, recuerda.

Peña, tras conversarlo con su pareja, decidió quedarse y probar, intentar buscar trabajo. Ingresaron a Yapo para buscar empleos con sus currículos.

“Al cuarto día me llamaron para pintar una casa en Concón, una comuna al lado de Viña del Mar con un pago de 20.000 pesos el día. Así comenzó mi aventura en Chile. Mi novia consiguió trabajo un día después, como asistente de operaciones logísticas en una pyme de camiones y contenedores del puerto”, detalla.

Grandes proyectos energéticos

Luego de trabajar en el rubro de la construcción en la Región de Valparaíso, Héctor Manuel confiesa que aprendió a querer mucho más a Chile, valorar el esfuerzo por el trabajo duro y aprender que cada labor que realices en la vida, así no sea en tu profesión, es esencial para el desarrollo, crecimiento y madurez personal.

Allá hizo buenos amigos chilenos y también algunos venezolanos, pero año y medio, luego de varias postulaciones y entrevistas en diferentes empresas en Santiago, logró conseguir trabajo como Ingeniero de Proyectos, en el área de Medio Ambiente de una gran consultora de ingeniería. “Nos mudamos y comenzamos de nuevo aquí, pero con trabajos mejores remunerados y horarios mucho más flexibles a los que teníamos en Viña”, precisa.

Héctor se siente pleno porque trabaja en lo que estudió, aunque revela que ha tenido que estudiar mucho más, adaptarse a la normativa y al marco teórico chileno. “Con esfuerzo, dedicación y mucha perseverancia he logrado salir adelante, apoyando cada día y sumando experiencias, viajando a cada rincón de Chile, de norte a sur, conociendo y trabajando en los grandes proyectos energéticos que están transformando Chile: parques solares, parques eólicos, acueductos y plantas desaladoras, entre otros grandes proyectos y obras”, afirma.

En su camino formativo resultó fundamental su participación, aún en Venezuela, de proyectos de investigación y desarrollo. De hecho, en 2016 viajó a Miami Dade, Estados Unidos, para conocer de primera mano el funcionamiento y gobernanza de varias municipalidades, incluyendo la gestión de los residuos y servicios públicos en dicho condado.

Esa experiencia la utilizó luego para su tesis de grado sobre un proyecto de planta de transferencia y reciclaje de residuos y desechos sólidos del municipio San Cristóbal, Táchira, explica, quien se desempeñó además como Subsecretario del Concejo del Municipio Cárdenas.

Ecoturismo y migración

Pero la labor de Héctor no termina ahí. Administra digitalmente dos cuentas que realizan un aporte enorme a la colectividad. La primera es @ChileAventura.CL , que surgió como una idea en medio de la pandemia, con el fin de difundir los sitios turísticos de Chile y mostrar aquellos no tan turísticos sino inhóspitos y extremos que muy pocos logran conocer en persona, por el costo o por su remota ubicación.

“Cientos de fotógrafos, turistas y dueños de sitios turísticos nos etiquetan y nosotros los publicamos. Estamos creciendo tanto día a día, que se está convirtiendo en un sitio referencia para el turismo, turismo de aventura y ecoturismo en Chile. No sabemos en que vaya a parar esto, pero lo que sí sé es que será muy grande”, asegura Peña.

También es administrador de @RefugiadosEnChile, que surgió como un proyecto en medio de la pandemia de 2020, con el fin ayudar y orientar a la comunidad migrante y solicitante de refugio en Chile. “Este proyecto nació junto con más de 12 organizaciones y portales digitales migrantes a fin de sumar y multiplicar esfuerzos en los momentos más difíciles de la pandemia, orientando a las personas en sus trámites migratorios y colaborando con otras organizaciones en materia de ayuda humanitaria y social para los migrantes más vulnerables”, sostiene.