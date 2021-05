Hamás lanza nueva andanada de cohetes hacia el centro y sur de Israel

El movimiento Hamás ha lanzado una nueva descarga de cohetes contra Israel minutos después de la medianoche (hora local), tras una pausa de dos horas.

Las sirenas de alarma que avisan de la llegada de proyectiles se activaron en el centro de Israel, Tel Aviv y el sur del país hebreo.

El ataque se registra después de que el movimiento advirtiera que reanudaría el lanzamiento de proyectiles después de la medianoche.

“Después de amenazar con disparar cohetes contra Tel Aviv, Hamás ha lanzado una fuerte andanada de cohetes desde Gaza hacia el centro y el sur de Israel”, han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes en su cuenta de Twitter.

“Hombres, mujeres, niños y ancianos se encuentran actualmente en refugios, protegiéndose de los cohetes que van dirigidos contra ellos”, añadieron.

La escalada de tensión ha alcanzado en los últimos días su punto álgido tras semanas de creciente hostilidad. La indignación de los palestinos ante las barreras de seguridad colocadas en Jerusalén Este, durante el Ramadán, y el desalojo de un vecindario árabe, fueron parte de los detonantes de la ola de violencia.

Desde que el pasado lunes comenzaron las hostilidades e Israel atacó Gaza, 145 palestinos han muerto, entre ellos 41 niños, según datos del Ministerio palestino de Salud. Entre los israelíes, al menos diez personas han muerto, entre ellos dos niños.

Un ataque aéreo de la aviación de Israel ha derribado este sábado un edificio de doce plantas en la ciudad de Gaza. El bloque albergaba apartamentos y oficinas de medios de comunicación como el canal Al Jazeera o la agencia Associated Press (AP).

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha hablado este sábado tanto con su homólogo palestino, Mahmud Abbás, como con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar la escalada actual del conflicto.

Sin embargo, tanto Israel como Hamas insistieron en que continuarían sus campañas. “Nosotros no somos la parte que tiene la culpa de esta confrontación, son los que nos atacan”, advirtió Netanyahu en un discurso televisado, en el que señaló que “todavía estamos en medio de esta operación”, que “aún no ha terminado” y continuará “el tiempo que sea necesario”.

El primer ministro precisó que los bombardeos aéreos y los ataques de artillería israelíes han eliminado a docenas de milicianos de Hamás, así como “cientos” de los sitios del movimiento, incluidos lanzadores de misiles y una vasta red de túneles.

Este sábado, el Ejército israelí detalló que alrededor de 2.300 cohetes han sido disparados desde Gaza desde el pasado lunes, de los que 1.000 han sido interceptados por las defensas de misiles y 380 cayeron en el enclave.

Por su parte, los militares cifran en 1.000 los ataques aéreos y de artillería de Israel en la franja, al tiempo que recalcan que iban dirigidos contra Hamás y otros objetivos militantes.

