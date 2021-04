Hallan muerta a venezolana que trabajaba como taxista en Atlanta

El cuerpo de la venezolana Rossana Delgado, que había sido reportada como desaparecida, fue hallado este sábado sin vida en Atlanta, capital de Georgia en EE. UU.

Las autoridades locales emitieron órdenes de captura para los sospechosos del asesinato de Rossana Delgado, de 37 años. Los sospechosos son Megan Alyssa Colone, Stone Mountain, Juan Ayala Rodríguez, Óscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa-Juarez. Se cree que hay un quinto sospechoso, sin embargo aún no se ha identificado, reseñó WTC Radio.

El pasado 16 de abril Delgado salió de su casa a trabajar y no regresó como se esperaba. Su esposo, Yhony Castro, reportó la desaparición el sábado a la Oficina del alguacil del condado de Barrow.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, afirmó Castro.