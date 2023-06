Hadonais Nieves: Conozca la historia de la cojedeña que levanta aplausos en The Voice Chile

La venezolana Hadonais Nieves comienza a ser reconocida en Chile por su voz y su puesta en escena.

Su primera huella como parte del programa The Voice Chile en Chilevisión, la vivió en el estreno de temporada, a mediados de marzo. ¡Penetraste mi alma!, le dijo al escucharla interpretar El me mintió, de Amanda Miguel, José Luis Rodríguez, “El Puma”, parte del jurado.

Conmovido y con los ojos vidriosos, el ídolo venezolano, uno de los más queridos por los chilenos, se volteó en las audiciones a ciegas. Francisca Valenzuela, Prince Royce y Beto Cuevas los otros coachs, también expresaron su asombro.

Nieves, de 25 años, nació en Tinaquillo, estado Cojedes y es madre de dos niños. Salió de Venezuela, embarazada hace 5 años. Por un problema genético tenía que ponerse una vacuna 72 horas después de dar a luz y en Chile existía esa vacuna, así que decidió que este sería su destino.

“Al llegar di a luz, esperé un tiempo prudente y empecé a trabajar como mariachi con el mismo traje que usaba en mi país”, relató. Nieves, quien canta música venezolana, ranchera y bailable desde los 5 años.

Hadonais se dedicó a cantar en el Metro de Santiago y en restaurantes, y de hecho, vive de eso: Un talento que aprendió desde muy pequeña gracias a su padre, quien le inculcó la música. Comenzó a cantar en la Iglesia Católica y estuvo ahí hasta los 15 años, edad en que ya participaba de shows en el colegio.

En varias entrevistas agradeció la oportunidad que ha tenido de vivir del arte, y haber tomado la decisión de liberación personal al cortarse completamente el cabello.

No me sentía bonita, me reprimía. Fue la mejor decisión ya que me ha permitido sentirme mejor y con la capacidad de lograr muchas cosas”, dijo.