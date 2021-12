Guatemaltecos reconocen a migrantes muertos en Chiapas y urgen repatriación

Los procesos de repatriación de los 56 cuerpos sin vidas de los migrantes centroamericanos que fallecieron tras colisionar en el sureño estado mexicano de Chiapas el camión en el que viajaban escondidos van "demasiado lentos", afirmaron familiares.

Tal es el caso de Mariela Etelvina Chaves, quien llegó a Chiapas al día siguiente del accidente, que sucedió el 9 de diciembre, después de 20 horas de camino para reconocer y llevarse el cuerpo de su esposo Daniel Pérez, que se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semego).

"Tengo que esperar porque ellos llevan un proceso, nosotros nos lo queríamos llevar por nuestra cuenta y no nos dejaron. Dijeron que de eso se encargará México, va a hacer por viajes y los estarán enviando cada semana, no sabemos cómo, se supone que son cuatro personas por viaje", compartió con Efe Mariela.

Espero que se toquen el corazón porque mis hijas están esperando a su padre. Yo me voy a regresar porque estar aquí implica gastos, espero que se comuniquen pronto, no me dieron fecha pero indicaron que estarán sacando los cuerpos de cuatro en cuatro", añadió la mujer.