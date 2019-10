Greta Thunberg rechazó premio medioambiental de casi 50.000 euros

La sueca Greta Thunberg rechazó este martes el premio medioambiental del Consejo Nórdico en protesta por la falta de acción contra la crisis climática.

Thunberg, impulsora del movimiento FridaysForFuture, fue distinguida por dar nueva vida al debate sobre el medio ambiente y el clima, así como por inspirar a millones de personas a exigir acciones concretas a los gobiernos.

Me encuentro de viaje por California, por eso no puedo estar presente. Agradezco al Consejo Nórdico esta distinción, es un gran honor. Pero el movimiento climático no necesita más premios, sino que los mandatarios y políticos escuchen a la ciencia”, dijo.