Greta Thunberg organiza una huelga en apoyo a Palestina

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg expresó este viernes su solidaridad con la Franja de Gaza y Palestina en medio de la actual escalada del conflicto palestino-israelí.

La ecoactivista señaló que "el mundo debe alzar la voz y pedir un alto el fuego inmediato, justicia y libertad para los palestinos y todos los civiles afectados".

El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del país judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".

En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y está preparando una ofensiva terrestre.

Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien reinició el 16 de octubre el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles por miedo a una invasión que se da por inminente.

Según las Naciones Unidas, la orden de evacuación emitida por Israel afectará a más de un millón de personas, la mitad de la población de Gaza, y podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023