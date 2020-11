Greta Thunberg le aconseja a Trump aprender a “manejar la ira”

La activista medioambiental Greta Thunberg recibió muchos elogios en las redes sociales, en particular por parte de los demócratas estadounidenses, tras publicar un tuit en el que decía que Donald Trump debería trabajar en su “gestión de la ira” y “relajarse”, como respuesta a los llamamientos del mandatario a “parar el conteo” de votos de las elecciones del 3 de noviembre.

“¡Paren el conteo!”, escribió este jueves Trump en mayúsculas, mientras en EE. UU. continúa el escrutinio. Thunberg respondió al candidato republicano reproduciendo la propia burla que Trump hizo sobre ella con respecto a los problemas de “ira”.

“Tan ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película con un amigo. ¡Relájate, Donald, relájate!”, señaló el jueves la activista sueca. Su tuit desde entonces ha acumulado más de un millón de ‘me gusta’, reseñó RT Noticias.

El tuit de Thunberg es una alusión a otro tuit que Trump escribió en 2019: “Tan ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película con un amigo. ¡Relájate, Greta, relájate!”. Con esas palabras Trump reaccionó a la elección de Thunberg como “Persona del año” por la revista Time.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020