Google Maps informará sobre las zonas con brotes de Covid-19

La aplicación de mapas y navegación de Google, Google Maps, anunció este miércoles que a partir de ahora también informará sobre los brotes de Covid-19 que ocurran en todo el mundo, con información geográfica sobre los casos.

La nueva funcionalidad se añadirá esta semana para usuarios de sistemas operativos Android e iOS como una capa extra sobre los mapas que los usuarios podrán seleccionar mediante el botón “Covid-19 info” en el menú desplegable de “Capas” en la esquina superior derecha de la pantalla.

La información que se mostrará será la media de los últimos siete días de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes para el área del mapa que se esté visualizando, así como una etiqueta en que se indicará si la tendencia de nuevos casos es al alza o a la baja.

La opción estará disponible para los 220 países y territorios disponibles en Google Maps, y habrá datos a nivel provincial o estatal, comarcal y municipal, allí donde estos existan y sean públicos.

Los datos para ofrecer esta información provienen de múltiples fuentes, entre ellas la Universidad Johns Hopkins, el diario The New York Times, y la enciclopedia virtual Wikipedia, que a su vez recaban datos oficiales de entes sanitarios como la Organización Mundial de la Salud, los distintos ministerios de sanidad y hospitales de todo el mundo.

To help you navigate the world safely, you'll start seeing information about new COVID cases in an area with data from sources like @nytimes, @JohnsHopkins, & @Wikipedia in a new layer on Maps.

Rolling out on iOS & Android, with more ways to stay up-to-date coming soon. 👍 pic.twitter.com/iWB02T0aAB

— Google Maps (@googlemaps) September 23, 2020