Google dona 33 millones de dólares contra la Covid-19 en Latinoamérica

Google anunció este jueves que entregará 33 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro como Unicef y “Amigos do Bem” para la lucha contra la Covid-19 en América Latina, una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia.

Según Adriana Noreña, vicepresidente de Google para Latinoamérica, el primer fondo sumará 1,5 millones de dólares y se destinará a Unicef para apoyar los esfuerzos humanitarios en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, proporcionando suministros de salud y alimentos a más de 580 mil personas.

El segundo monto de un millón de dólares estará dedicado a la asociación brasileña “Amigos do Bem”, con el objetivo de llevar alimentos y agua potable a más de 8 mil 500 familias

El anuncio, que incluye 3 millones de dólares en apoyos de Google.org, la rama filatrópica del gigante tecnológico, destaca el uso del programa Google Ad Grants para campañas de información sobre salud pública en América Latina.

En este sentido, Google facilita 30 millones de dólares adicionales en Ad Grants, programa de publicidad gratuita en las páginas de resultados de búsqueda de Google, para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), autoridades sanitarias locales y organizaciones sin fines de lucro con el objeto de ayudar a difundir información precisa y útil sobre las vacunas y cómo mantenerse a salvo de la Covid-19.

Contra la desinformación

En una nota de prensa, la compañía, subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet, recalca que sus principales productos como el motor de búsqueda, Maps y Youtube también están luchando contra la desinformación sobre el coronavirus.

“Nuestros paneles de información sobre la Covid-19 en la Búsqueda y YouTube están disponibles en toda América Latina en español y portugués, proporcionando contenido confiable, oportuno y acreditado para nuestros usuarios”, señala el comunicado

Respecto al plan de inmunización, la multinacional ha iniciado el anuncio de sitios de vacunación en sus servicios de Búsqueda y Maps en Brasil, Chile y México, y prevé ampliar la información a otros países de la región.

Según datos del BID, conocidos este miércoles, Latinoamérica acaba de superar los 30 millones de casos y las 960 mil muertes. En total en América, según la OMS, hay 63,9 millones de casos y un millón 562 mil 442 decesos.

Para esta organización, 1,2 millones de personas se infectaron de Covid-19 en la última semana en las Américas, y casi 34 mil perdieron la vida a causa de la enfermedad.

Además, la continua propagación está ejerciendo una intensa presión sobre las unidades de cuidados intensivos. EFE