González Laya cierra su gira en Suramérica con un mensaje “positivo” del Mercosur

Un mensaje “positivo” del Mercosur a la Unión Europea de cara a la ratificación del esperado acuerdo de bloques es parte del caudal de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, a Brasil y Paraguay, donde este sábado terminó su gira con una reunión bilateral para reforzar la agenda económica y de cooperación con ese país.

En su visita a Asunción, la primera de un canciller español desde 2015, González Laya anunció una donación de materiales médicos para la lucha contra la pandemia en Paraguay, con unas 7.000 muertes por la Covid-19 y un incremento de casos que han desbordado el sistema público de salud.

Tanto ese tema como el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur fueron abordados esta mañana con el canciller paraguayo, Euclides Acevedo, a lo que siguió una rueda de prensa en la sede de la Cancillería, en el centro histórico de Asunción.

En esa comparecencia, González Laya defendió la urgencia por ratificar ese acuerdo, tratado también en Brasil con las autoridades de este país, integrante del Mercosur junto a Argentina, Paraguay y Uruguay.

“Buscaba verificar tanto en Brasil como en Paraguay, lo he estado haciendo también con Argentina y Uruguay, si habría una disponibilidad a perfeccionar este capitulo medioambiental, en particular en materia de lucha contra la deforestación. La respuesta que he recibido es positiva”, expresó la ministra.