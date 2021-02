Gobierno chileno vacunará contra el Covid-19 a migrantes aunque no tengan cédula de ese país

Es una excelente noticia para las colonias extranjeras en Chile el mensaje de Enrique París, ministro de Salud, sobre la oportunidad que tendrá la población migrante para vacunarse contra el Covid-19, como parte de la primera etapa del proceso de aplicación de dosis iniciado este miércoles 3 de febrero con los mayores de 90 años.

No se les pondrá ninguna traba, solo tienen que cumplir con el calendario”, aseguró París, quien recalcó: ‘Ellos tienen derecho a ser vacunados igual que los chilenos y ellos son habitantes del país. Esta vacuna es segura, efectiva de alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y es muy importante que toda la gente se vacune’.

París enfatizó: “Aquí no hay discriminación (…) no tienen que tener ningún temor” dijo y aconsejó los ciudadanos extranjeros a acercarse a los consultorios, respetando el calendario de vacunación. “Si no tienen RUT o carnet, tienen que inscribirse con el número de pasaporte. Aquí la vacuna es gratuita, universal y voluntaria”, añadió y recordó que se trata de un proceso de vacunación gratuito y no obligatorio, reseñó Crónicas de Chile.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, precisó que en Santiago centro, “hoy día la mitad de la población es migrante, somos 600 mil habitantes, 300 mil nacionales, 300 mil inmigrantes. Los inmigrantes también se pueden vacunar. Su situación migratoria en el país para estos efectos no corre, los vamos a vacunar a todos”.

El objetivo del gobierno es que para finales de marzo hayan sido vacunadas unas cinco millones de personas, principalmente adultos de más de 60 años, sanitarios y personal del servicio básico del Estado.