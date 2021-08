Gobernador de Nueva York negó acusaciones de acoso sexual contra varias mujeres

El gobernador de Nueva York, Andrew Mark Cuomo, negó la conducta alegada en el informe y afirmó que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito”. “Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada o realicé aproximaciones sexuales inapropiadas”, recalcó.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy, y eso no es lo que siempre he sido”, añadió el político a RT.

El informe

La fiscal general Letitia James ha anunciado este martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluyó que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas actuales y anteriores del estado. En particular, el alto funcionario supuestamente realizó “toques no deseados y no consentidos”, así como “numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual” que crearon un ambiente de trabajo “hostil” para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.