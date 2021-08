Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo renuncia tras denuncias de acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su dimisión tras las alegaciones de acoso sexual en su contra.

Cuomo aseguró que asume “toda la responsabilidad” por sus acciones; luego del informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021