Georgia: Faltan por computar 47.277 papeletas, “algo que nos llevará tiempo”

Gabriel Sterling, encargado de la implementación del sistema de votación en Georgia, anunció que faltan al menos 47.277 papeletas de votación por computar, “algo que nos llevará tiempo”.

“Estas elecciones tan ajustadas nos piden que seamos diligentes y que hagamos las cosas bien”, refirió Sterling, según reseña La Vanguardia.

El encargado de la implementación del sistema de votación en Georgia, asegura que quieren contar bien “todos los votos legales” y especifica que, en el caso del Condado de Fulton, quedan por contabilizar 7.305 votos.

En Georgia, hay un margen favorable a Donald Trump de poco más de 12.000 votos. Eso sí, las autoridades refieren que faltan votos por computar, la mayoría de la zona de Atlanta, abrumadoramente demócrata.

With counting continuing in numerous counties throughout #Georgia, as of 2:40 p.m. today there are approximately 47,277 ballots still outstanding.#SecureTheVote

— GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) November 5, 2020