GarzónViolador, la protesta virtual de venezolanos en Argentina en rechazo de violación de una compatriota

Tras hacerse viral la violación de una venezolana en Argentina, una joven de 18 años que fue engañada con el ofrecimiento de un empleo publicitado en Facebook, sus compatriotas convocaron una protesta por las redes sociales para exigir justicia, prisión y condena del presunto violador.

A través de la etiqueta #GarzónViolador, los manifestantes venezolanos buscan darle mayor visibilidad al hecho, con el propósito de conseguir la detención del sujeto y una mayor condena para el mismo.

El hashtag ocupo rápidamente las primeras posiciones en Twitter y cuenta con más de 100 publicaciones en Instagram. También figura la etiqueta #NiUnaMenos o #MeToo.

Se conoció a través de las redes, que mañana se realizará una manifestación presencial a las 10:30 a.m.

Luego de conocerse la noticia, y las condiciones en las que permanece la familia de la víctima, con el padre en el hospital, y la madre sin poder trabajar, la colectividad venezolana en el país, ha comenzado a recolectar donaciones, que van, desde comida y artículos de primera necesidad, hasta ayudas económicas, que le permitan entre otras cosas, cubrir los gastos médicos y de alojamiento.

“Gracias a Dios no me acuerdo nada, no hubiese soportado recordar algo”, fueron las palabras que expresó la venezolana.

La joven, cuya identidad está protegida, asistió a una entrevista de trabajo en el local Garzón Martínez (como lo identifica la policía) para un puesto como vendedora de ropa.

Tras presentarse el sábado 23 de enero en el negocio, ubicado en Balvanera, ciudad de Buenos Aires, el dueño la contrató de inmediato y empezó a trabajar ese mismo día.

La venezolana contó en una entrevista para TVV Noticias que en el transcurso del día el hombre le ofreció en varias oportunidades algo de tomar, pero ella lo rechazó. Sin embargo, cerca de la hora de cierre, mientras atendía a dos clientas, el hombre le acercó un vaso de agua que dejó sobre el mostrador.

Poco después de tomar el agua, comenzó a sentirse mareada y vio cómo su empleador cerraba el local.

“Me pareció aún más extraño cuando veo que le pasó el candado a las persianas, cerró todo con llave. Inmediatamente le mandé un mensaje a mi mamá porque tenía miedo y veo que estaba cerrando todo”, relató la víctima. “Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la víctima en el chat de WhatsApp con su madre, a quien le anexó la dirección del local.

Al recibir el mensaje decidió llamar a la policía. Salió apresurada rumbo al local con los oficiales.

Allí encontraron a la joven venezolana con el pantalón mojado, la ropa interior desajustada, vistiendo una camisa sucia del agresor y, aparentemente, dopada, por lo que fue trasladada en silla de ruedas hasta la ambulancia y llevada hasta el Hospital Ramos Mejía, donde fue contactada por la brigada de Violencia Sexual.

El hombre fue detenido la noche del pasado lunes pero el juzgado encargado del caso resolvió excarcelar bajo caución juratoria a Garzón Martínez. Ante este hecho, los familiares de la joven claman que se haga justicia para evitar que delitos como estos sigan ocurriendo.

#GarzonViolador Protesta mañana 28/01 frente al local.

