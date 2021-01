Futuro secretario de Estado de Biden afirma que EE. UU. mantendrá el apoyo a Guaidó en Venezuela

Antony Blinken, nominado por la futura administración de Joe Biden como Secretario de Estado, afirmó este martes ante el Senado estadounidense que el gobierno entrante seguirá reconociendo al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, y al antiguo parlamento como la “única institución elegida democráticamente“.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, el senador republicano Marco Rubio le consultó al futuro Secretario de Estado si apoyaba a Guaidó como “mandatario interino” del país suramericano, a lo que Blinken respondió que estaba “muy de acuerdo con respecto a la cantidad de pasos tomados hacia Venezuela en los últimos años”, lo que incluía el espaldarazo al exdiputado para “aumentar la presión” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

¿Es su visión que nuestra postura hacia Venezuela debe cambiar en esencia, que ya no debemos reconocer a Guaidó y entrar en negociaciones con Maduro?”, insistió Rubio. Y Blinken respondió: “No, no lo es“.