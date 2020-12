Francia reabre fronteras con Reino Unido y exige test de Covid-19

Tras 48 horas de cierre total decretado tras el descubrimiento de una nueva cepa en territorio británico, Francia reabrirá esta medianoche las fronteras con el Reino Unido al tránsito de ciudadanos, aunque exigirá un test negativo contra el coronavirus, sea PCR o de antígenos, anunció este martes el Gobierno.

Las negociaciones entre París y Londres podrían desbloquear la situación, que mantiene a miles de camiones atascados a ambos lados del Canal de la Mancha. Falta ahora establecer las modalidades específicas para que el tránsito de camiones y mercancías pueda retomarse, algo que París anunciará “en las próximas horas”.

La Comisión Europea había pedido este martes a los países de la Unión Europea levantar las prohibiciones de vuelos y trenes para asegurar que se pueden realizar viajes esenciales y que no se corta la cadena de suministros.

Bruselas es consciente de que es importante tomar “medidas de precaución temporales rápidamente” para contener la propagación de esta nueva cepa por lo que cree que se deben “desaconsejar” todos los desplazamientos considerados no esenciales entre Reino Unido y los países de la UE, según informaba la institución en un comunicado.

Entre 1.000 y 10.000 camioneros españoles se encuentran atrapados en el Reino Unido, tras el anuncio realizado este domingo por Francia de suspender el tráfico de mercancías y personas procedentes de las islas para tratar de frenar la expansión de una nueva cepa del coronavirus, un 70% más contagiosa. Dicho cierre de la frontera con Reino Unido ha bloqueado la ruta más habitual de los transportistas españoles desde la isla a la península, entre Dover, en el sureste de Inglaterra, y el puerto de Calais, en el noroeste francés.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba este martes que el Gobierno estaba tratando de resolver la situación con las autoridades francesas y británicas para que los camioneros “pudieran volver a España lo antes posible”.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, reclamaba en la tarde de este martes al Gobierno de Pedro Sánchez una solución para los camioneros españoles que han quedado varados en el puerto británico de Dover debido al cierre fronterizo con Francia para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus.

El líder de la oposición ha reclamado esta solución a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde ha destacado que los camioneros llevan ya dos días -desde el pasado domingo- atrapados en este puerto al sur de Reino Unido, “en condiciones precarias y lejos de sus familias”.

El número de conductores que han estado bloqueados las ultimas 48 horas en la frontera ascendían según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) a entre 7.000 y 10.000, aunque la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) rebaja la cifra a algo más de 1.000, de un total de 15.000 vehículos de distintos países bloqueados.

Daniel, un camionero de una empresa de transporte refrigerado de Valencia, lleva 40 horas bloqueado en Dover (Inglaterra) y denuncia que están “como perros”, les amenazan con multas y les han trasladado a un aparcamiento que “no tiene ni asfalto”.

Las colas de camiones para entrar en Francia son de 30 kilómetros “o más”, los transportistas preguntan a la Policía qué hacen para poder seguir su ruta y ésta responde: “Búscate la vida”, y ahora les han comunicado una dirección, a 33 kilómetros de donde se encuentra junto con otros transportistas, para hacerse un test covid antes de regresar, y que tiene validez para 48 horas, según ha relatado a EFE este trabajador.

“Si voy, cuando vuelva me tengo que poner a la cola desde cero, y si el test vale para 48 horas y hay más de 30 kilómetros de cola, eso son más de dos días, ya no valdrá”, se lamenta para preguntarse por qué no hacen el test en la frontera.