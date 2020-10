Francia anunció toque de queda nocturno durante un mes en comercios y servicios

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves un toque de queda nocturno que regirá en París y ocho ciudades más a partir del 17 de octubre para reducir el incremento de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días.

La medida se extenderá durante un mes y será desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Además, contempla multas desde los 135 euros (158.61 dólares), si incumple por primera vez, y hasta los 1.500 euros (1762.05 dólares), si incurre en la falta por segunda ocasión.

Las metrópolis afectadas con las nuevas restricciones son París, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne y Toulouse, reseñó France24.

“Estamos en una segunda ola (…) Tenemos que tomar medidas más estrictas (porque) estamos en una situación preocupante”, confirmó Macron.

El presidente señaló que la restricción está principalmente enfocada en limitar las actividades sociales por ser consideradas el mayor foco de contagios, pero que estarán permitidos los traslados por motivos esenciales.

“No habrá prohibición de tráfico entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., pero habrá una limitación estricta por buenas razones. Eso significa, por otro lado, que ya no iremos a restaurantes, ya no saldremos del restaurante después de las 9:00 p.m., ya no iremos a casa de amigos, no iremos de fiesta porque sabemos que es ahí donde nos contagiamos más fácilmente y es lo que debemos reducir”, explicó.

Asimismo, Macron indicó que el transporte público seguirá funcionando y que aún estarán permitidos los viajes entre regiones, sin restricciones. El objetivo de la medida es frenar el crecimiento de los contagios para que el actual ritmo pase de los aproximadamente 20.000 casos diarios al nivel de 3.000 a 5.000, añadió.