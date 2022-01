Flujo de venezolanos en la frontera entre México y EE. UU. creció 2.170 % en 2021

“En 2020 el cruce de venezolanos en la frontera México-EEUU no superaba los 5.000 venezolanos. En 2021 superó los 108.000. Es una muestra de la profunda crisis migratoria”, señala Carlos Vecchio en un comunicado, en el que asegura que “esto no va a parar si no resolvemos el problema de fondo: la salida de la dictadura y el retorno de la democracia en Venezuela”