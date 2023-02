Florida legaliza la "reubicación" de migrantes a otros estados de EE. UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que amplía su iniciativa de "reubicar" a los migrantes que llegan a su jurisdicción hacia otros estados de Estados Unidos, una política que llevan a cabo otras entidades como Texas y Arizona para visibilizar la presunta falta de atención de la Casa Blanca al tema migratorio.

A través de su cuenta en Twitter, DeSantis aseveró que Florida usa todas las herramientas que están a su alcance "para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de frontera abierta de (Joe) Biden".

"Me complace haber firmado esta legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones santuario (como Washington DC o Nueva York). Agradezco a la legislatura por mantener esta valiosa herramienta", agregó.

Florida is using all tools available to protect our citizens from Biden's open border policies.

I am glad to have signed legislation to continue the program of transporting illegal aliens to sanctuary jurisdictions. I thank the legislature for maintaining this valuable tool. pic.twitter.com/Nrkf9tm2XQ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 15, 2023