Florida es el nuevo epicentro de contagios de Covid-19 en EE. UU., según expertos

La atención de las autoridades sanitarias de Estados Unidos se centró este fin de semana en Florida, Estado que, según expertos, se convirtió en el nuevo epicentro de los contagios de coronavirus del país.

¿Qué está ocurriendo en esa zona de Estados Unidos? Al respecto, la doctora Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas, señaló que “no hay un área de mayor riesgo en los Estados Unidos de lo que estamos viendo aquí”.

Por esto insistió en decir que las cifras de contagio que se ven en Florida son “increíblemente aterradoras” dando cuenta que la situación en esa parte del país está fuera de control: “Las cifras que estamos viendo son increíbles, increíblemente aterradoras”, detalló.

Las autoridades de la Florida reportaron más de 21.600 casos de Covid-19 este sábado, lo cual supone una de las mayores cifras de los últimos meses y convierte a esta zona en el epicentro de la pandemia en ese país. Uno de los temas que más preocupa es la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la Florida a disfrutar del verano, del clima y de las atracciones de los múltiples parques que hay en ciudades como Orlando.

Además, según el Departamento de Salud de Florida, la nueva tasa de positividad para toda Florida es del 18,1%. En Broward, es el 14%, Miami-Dade está en el 12,1% y el condado de Monroe está en el 16,2%, señalando que, por lejos, Florida está presentando los más altos niveles.

Y según la Asociación de Hospitales de Florida, las hospitalizaciones por Covid-19 se están acercando al pico del año pasado, lo que indica que a pesar de la vacunación que se lleva a cabo en ese estado, la pandemia está como hace más de un año cuando ni siquiera se había desarrollado la vacuna. Por esto, esta zona del país tiene ahora más personas hospitalizadas que cualquier otro estado.

Sin embargo, lo preocupante de este panorama es que las personas no vacunadas siguen siendo las más afectadas y además son las que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos. La Dra. Yvonne Johnson, directora médica del Baptist South Miami Hospital, dijo que la cantidad de pacientes en su sala de COVID se ha cuadriplicado en las últimas 3 semanas. “Del 80 al 85% de las personas hospitalizadas no están vacunadas. Y el 100 por ciento de las personas en mi UCI no están vacunadas. Todas esas personas están sufriendo innecesariamente”, aseveró.

Recientemente las autoridades sanitarias del país suplicaron a quienes se resisten a vacunarse contra el coronavirus a que lo hagan, debido al aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes propiciado por la variante Delta.

“Hay un mensaje claro que está llegando: esto se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas”, dijo a la prensa la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.

En tanto, el promedio de hospitalizaciones diarias es de 2.790 en una semana, un aumento de 36 %.

Y después del descenso en el número de muertes registrado en los últimos tiempos, el promedio diario fue de 211 decesos en una semana, un aumento de 26 %.

Los picos se concentran en comunidades con bajas tasas de inoculación, y “los estadounidenses no vacunados representan prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes recientes por covid-19”, dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.

La nueva ola obedece a la variante Delta del coronavirus, que representa más del 80 % de los casos nuevos, según el rastreador covSpectrum.

Un estudio reciente en la revista Virological muestra que la variante delta crece más rápidamente dentro del cuerpo en comparación con otras cepas, en tanto es mucho más contagiosa.