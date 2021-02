Fiscales de EE. UU. confirman que Alex Saab no goza de inmunidad diplomática en ese país

En la antesala a la deportación del empresario colombiano Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, donde es solicitado por delitos relacionados con lavado de dinero, fiscales estadounidenses aclaran que no sería considerado como un funcionario con inmunidad diplomática, tras una moción presentada por la defensa.

La defensa de Saab afirma que cuando fue capturado por las autoridades de Cabo Verde, fungía como representante diplomático de Venezuela en una misión humanitaria en Irán, lo que le escudaría de cualquier detención bajo las normas del derecho internacional.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos argumenta que nunca fue notificado como representante de ninguna misión extranjera, incluyendo la de Venezuela. Además, agregan que no fue registrado como miembro de la Delegación de una misión de la Unión Africana, y ni siquiera como integrante de la Oficina de Observación Permanente de la Unión Africana para las Naciones unidas.

De esta manera, descartaron todas las alternativas que habrían escudado a Saab como representante diplomático en una misión bilateral, según revelan documentos publicados por el periodista de Associated Press, Joshua Goodman.

NEW: Miami prosecutors say Alex Saab doesn't enjoy diplomatic immunity under US law. They argue that if a judge grants his motion to dismiss, it could open floodgates to Venezuela's naming of other criminal defendants as diplomats. Saab was arrested on an official mission to Iran pic.twitter.com/J44chzBunP

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 22, 2021