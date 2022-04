Fiscal de la CPI: Seguiremos investigando imparcial e independientemente en Venezuela

Con una oficina en Caracas se busca “entender la cultura, el contexto y las historias” en Venezuela, y “separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción”, explicó Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), al asegurar que el organismo sigue adelante con la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad contra el país. “Cumpliremos con nuestro mandato de forma independiente e imparcial”, dijo.

En entrevista con el diario El País de España, el funcionario aseveró que continuarán recogiendo evidencia para el caso. Mientras que calificó positivamente que la administración de Nicolás Maduro se muestre dispuesta a colaborar con las investigaciones.

Con respecto a la oficina de la CPI que se instalará en Caracas, el fiscal Khan indicó que en las conversaciones se acordó que podrían contar con “visas con múltiples entradas” a Venezuela. Esto para mantener el diálogo y trabajar en conjunto con organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

El fiscal de La Haya resaltó el compromiso del organismo por cumplir su trabajo, desde el entendimiento de las personas. “Tenemos que conocer a la gente, hablar, escuchar, aprender. Ser lo suficientemente humildes para entender que no tenemos el monopolio del conocimiento”, apuntó.

Por otra parte, también manifestó que a las naciones hay que darles una “oportunidad de buena fe” para que logren cambiar su arquitectura legal, según reseñó El País de España.

“He dicho que si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino”, reveló Khan.