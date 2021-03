Fedenaga: Se requiere importar 25.000 barriles diarios de diésel para el sector

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) solicita a la administración de Nicolás Maduro permiso para poder importar diésel ante la inminente paralización de los sectores productivos nacionales debido a la escasez de este combustible.

“Todos los sectores productivos de alimentos solicitamos al Ejecutivo autorización para que podamos traer importado el diésel que se necesita para seguir operando”, dijo en una rueda de prensa este jueves 18 de marzo Armando Chacín, presidente de Fedenaga.

“Ante una crisis inminente por el tema del bloqueo del diésel, también pedimos la comprensión internacional debido a que está en peligro el plato del venezolano. Hoy, en esta rueda de prensa, no estamos pidiendo insumos, créditos ni seguridad jurídica, estamos pidiendo diésel y sobre todo ahora que se viene el ciclo de invierno y lo necesitamos los sectores agrícola y pecuario”.

El dirigente gremial indicó que se necesitan importar al menos 25.000 barriles diarios de diésel puntualmente para los sectores de la carne y de la leche. Dijo que los 25.000 tractores que quedan de los 70.000 que había en 2007 se encuentran parados en las unidades de producción por la escasez del combustible.

“Están parados porque el gobierno tiene más de tres meses que no despacha combustible a nuestro sector. No tenemos con qué trabajar, difícilmente podremos labrar la tierra con un camión con gasolina. Tenemos nuestra maquinaria para la alimentación del país parada en los patios”.

“Algunas unidades han dejado de ordeñar, no tienen capacidad de procesar ni de hacer llegar la leche a la industria; y la industria tampoco tiene capacidad de poderla procesar y transportar a centros poblados. Existe un riesgo real de una parálisis. Si no hallamos cómo transportar y procesar los alimentos, nosotros vamos a cesar la actividad. Si no podemos prender nuestros generadores, la crisis será peor”, agregó el presidente de Fedenaga.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, advirtió que en los próximos días se va a notar en los anaqueles la crisis que están enfrentando los sectores productivos.