FARC pide perdón por secuestros y se compromete a buscar a desaparecidos

Este lunes el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió perdón público a todas las víctimas de secuestro y a sus familias. Agregaron que fue un “gravísimo error” del que hoy se arrepienten, informó el diario colombiano El Heraldo.

“El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y el corazón de cada una y cada uno de nosotros”, se lee en un comunicado firmado por los antiguos miembros del secretariado de las FARC.

Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Emilio Cabrera, Julián Gallo Cubillo y Rodrigo Granda fueron los firmantes de la carta, en la que además hicieron referencia al caso de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. “No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados. (…) Solo podemos reiterar nuestro compromiso y voluntad en rendir cuentas ante la justicia, dar las explicaciones de los por qué y los cómo y comprometernos ante la sociedad colombiana que hoy más que nunca reclama justicia y verdad por tanta violencia”.

Precisamente este lunes, la excandidata Ingrid Betancourt, que fue secuestrada por las FARC, en un diálogo ante la Comisión de la Verdad, dijo que FARC no había reconocido sus acciones. Manifestó que aunque varios de los exguerrilleros le habían pedido perdón, otros han tenido dificultad para hablar de ello. “Tratan de maquillar la verdad para tratar de presentarla bajo una perspectiva menos cruel”.

En medio de la reflexión que hizo Betancourt, horas antes de que FARC se pronunciara y pidiera perdón por los secuestros que cometió, expresó: “No ha habido humildad por parte de Farc, tampoco el reconocimiento sobre sus acciones. Cuando la tengan, los muros se derrumbarán”.

Así mismo, el partido indicó este lunes que el reclutamiento de menores fue “un hecho evidente” y que Londoño, líder de la colectividad y último jefe del grupo guerrillero, no negó este hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la diligencia que tuvo la semana pasada.

En entrevista con El Tiempo, Londoño aseguró: “Si entendemos por niño a todo menor de 18 años, definitivamente sí es posible (que hubiesen habido casos de reclutamiento). De hecho, la edad mínima de ingreso a las Farc era de 15 años”.

No obstante, reiteró que a las filas de las FARC se llegaba de manera consciente y que el entorno social, política y militar de las regiones rurales “fácilmente” conducía a los menores a la guerrilla.

“Eso no significa que no se hayan presentado errores, conductas que si bien no eran política de la organización, sucedieron por encima de la voluntad de ella. No vamos a dejar de reconocerlas. Hoy, hablando con muchos exguerrilleros sin la intermediación del mando, le cuentan a uno cosas de las que nunca tuvo noticia”, expresó.