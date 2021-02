Fallece en Chile por Covid-19 el periodista zuliano José Luis Zambrano

El Zulia sumó otra víctima del coronavirus, esta vez entre los profesionales de la comunicación. Se trata del periodista, investigador y articulista José Luis Zambrano Padauy, quien sucumbió ante el virus este martes.

La lamentable noticia fue compartida por su colega Raúl Semprún, en el medio que dirige, Crónicas de Chile.

Gracias José Luis. Muchas gracias. Por acá faltaron tantas ‘gracias’ para darte y eso hoy, que te marchaste de este plano, demuele. Es complicado expresarse con este nudo en el corazón y por eso apostamos por el lugar común de imaginarte agitando los brazos al conversar, con ese entusiasmo tan tuyo, imbatible al hablar de la vida, de tu vida”, manifestó Semprún.

Añadió que la pérdida de Zambrano, creador de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”, dejó una herida en el periodismo zuliano y “en nuestras familias, porque además de excelente profesional, articulista e investigador, fuiste sin dudas, uno de los fablistanes maracaiberos con el alma más pura”.

Zambrano emigró a Chile en 2019 y desde esta nación mantenía viva la escritura de artículos de opinión, que eran publicados en medios como Versión Final, Noticia Al Día y El Pitazo. En su último trabajo, “Tengo este virus del demonio”, contó su experiencia tras contraer el Covid a mediados de enero. Según Semprún, con este trabajo el investigador “desafió a la muerte con fe y esperanza”.

No lo vi venir. Siempre cumplí al pie de la letra con los parámetros. Fui tan esquemático, riguroso, consciente de sus estragos. Quiero pensar que se coló por algún descuido. Un acto involuntario. Alguna tontería de la que siempre nos arrepentimos”, escribió Zambrano en el que sería su último artículo.

El zuliano, de 49 años, quien anteriormente había superado el cáncer, afirmó que tras presentar síntomas asociados al Covid-19 le “torturaba la duda”.

Antes de que nos avisarán que teníamos el coronavirus, ya había perdido el gusto y el olfato. Éramos otros más de tantos. Nos tocaba un nuevo combate de supervivencia. Luchar contra un rival indescifrable. Capaz de cortarnos la vida, si no manteníamos la calma”, añadió en su descripción.

Zambrano relató que el dolor en los huesos era irresistible, las articulaciones se volvían rígidas. “Los malestares en la cadera y las rodillas no tenían fin. Una debilidad cortante que no me permitía pensar. Y apenas era el principio. Debía desmigajar el calendario, contado cada día como un logro”, refirió.

Contó que las noches eran soporíferas, “como en un letargo de revivir algo que no me hacía conciliar el sueño en totalidad”.

El antídoto no viene en una caja mágica. Es de voluntad férrea y convicción. De cumplir con los tratamientos acordes. Este virus nos llenó con sus excesos. Con su sedición, su burla y su olor a muerte. Su crueldad no nos ubicaría en el lado negro de las estadísticas. Dios tiene el salvoconducto y vamos a sobrevivir. Es una declaración de vida”, puntualizó en el texto.

¡Paz a su alma!