Expresidente uruguayo José Mujica renuncia al Senado y se retira de la política activa

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015) renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa.

La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años, que padece una enfermedad inmune. “Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”, escribió Mujica en una carta leída este martes en sesión extraordinaria del Senado.

Esto no significa el abandono de la política sino el abandono de la primera fila por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia”, sostuvo.