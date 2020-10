Expertos: En Venezuela una dolarización reduce la inflación pero crea limitaciones por las sanciones

El presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velásquez, comentó que cada día toma mayor fuerza la utilización de moneda extranjera como modo de pago en el país, producto de la hiperinflación.

A su juicio el Banco Central de Venezuela no pudo sostener un cono monetario acorde a la realidad económica y por eso comenzaron a surgir otros medios de pago alternativos como euros y dólares.

Para Velásquez hasta que el Banco Central no tome una decisión de política económica sobre la estructura monetaria y “baje la inflación” este proceso va a continuar.

Dijo que le falta tiempo al BCV para pensar en una cámara de compensación en dólares.

Agregó que una dolarización reduce la inflación de manera casi que instantánea, “no a niveles de países desarrollados, pero si a niveles relevantes”.

Dijo que Venezuela entrando en un esquema como ese tendrá las mismas limitaciones, “podrá bajar la inflación de manera importante, pero al mismo tiempo tendrá quizás en un contexto internacional limitaciones para crecer por las difultades que suponen las sanciones”.

Las sanciones impiden una posible dolarización total porque el único que no tiene dólares y no puede operar en dólares es el gobierno “porque está bloqueado financieramente”, agregó.

Comentó que desde marzo de 2019 Venezuela tiene un mercado cambiario libre que se hace a través del sistema bancario con mesas de cambios para que acudan las corporaciones.

“A medida que el sector privado se va haciendo cada vez más importante y participa en la actividad económica la oferta de dólares mejora en ese mercado, aunque para operaciones pequeñas y personas naturales tienen limitaciones para acudir a ese mercado”.

El mercado actual en este sistema donde participan privados está entre 40 y 60 millones de dólares mensuales, indicó Velasquez.

Cámara de compensación

Por su parte, en un foro en el programa Dos más Dos de Unión Radio, Giorgio Cunto Morales, dijo que Venezuela estaría entrando en un sistema de dolarización parcial. “Este esquema híbrido puede afianzarse en caso de lograrse una estabilización” económica.

“El Estado no va a aplicar una dolarización completa al estilo de Ecuador”, opinó, no obstante, no descarta que estén preparando su propia cámara de compensación.

Comentó que los instrumentos usados como criptos, sistemas de pagos digitales tipo Zelle, Paypal o afines se realizan fuera de cualquier regulación nacional.

Añadió que la mayoría del uso del efectivo para las transacciones en Venezuela es en divisas debido a la poca capacidad de compra de los bolívares.

El freno de la dolarización en la banca hace que los clientes cada vez más usen más plataformas un poco grises, porque no quieren seguir usando con preferencia el bolívar.