Exministro de Salud anuncia que será candidato a presidencia de Colombia

El exministro colombiano de Salud, Alejandro Gaviria, anunció hoy viernes que aspirará a la presidencia de la República con apoyo de un movimiento ciudadano, y agregó que tomó esa decisión para poder realizar una “pedagogía democrática”.

“Tomé la decisión porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida, incluso, pueden ser unificadoras, pueden ayudar a buscar caminos de reconciliación”, agregó.

Gaviria fue ministro de Salud y Protección Social de la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y hasta hace unos días era rector de la privada Universidad de los Andes, en la capital colombiana.

Mi propósito no es impedir la llegada de alguien, mi campaña no va a ser contra nadie, no es una gesta personalista, es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo”, comentó el líder político.