Ex oficial de inteligencia declara ante juez que el Gobierno estadounidense posee ovnis y extraterrestres

El ex oficial de inteligencia estadounidense y actual funcionario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grusch, declaró bajo juramento que el Gobierno norteamericano posee Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) y "cuerpos no humanos" (extraterrestres) en su poder y en total secreto.

La red de hackers más importante del mundo, Anonymous, difundió en su Twitter este miércoles el video de Grusch declarando ante una jueza, de apellido Mace, sus afirmaciones sobre este presunto caso que involucra a las autoridades del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Recientemente, el ex oficial de inteligencia había tenido una entrevista con el medio News Nation, donde afirmó haber presenciado naves espaciales estrellarse, cuyos cuerpos de los pilotos eran "no humanos"; y que estos fueron recuperados por los gobernantes.

Al ser preguntado si esas personas eran biológicos humanos o no humanos, Grusch respondió que "No humanos, y esa fue la valoración de las personas con conocimiento directo del programa con las que hablé y que actualmente siguen en el programa".

La interrogadora le preguntó qué agencias, organizaciones o contratistas deben contactarse para responder tantas inquietudes sobre financiamientos y estos tipos de programas que, según David Grusch, está llevando a cabo el gobierno estadounidense.

Officer David Grush declares under oath for the first time that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies. pic.twitter.com/ltLk6caSQo

— Anonymous (@YourAnonOne) July 26, 2023