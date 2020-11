Evo Morales en Bolivia: “Hemos recuperado la democracia sin violencia”

El expresidente de Bolivia y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, expresó en su primer discurso en la ciudad de Villazón, Bolivia, tras regresar a su país del exilio este lunes que “Hemos recuperado la democracia sin violencia. Hemos recuperado la patria”.

Durante el multitudinario acto de recibimiento realizado en la plaza Bolívar de la ciudad fronteriza con Argentina, en el departamento de Potosí, Morales calificó el momento como histórico. “En el mundo se dan golpes a Gobiernos revolucionarios, antiimperialistas, que no recuperan rápido la democracia y el Gobierno para el pueblo”, agregó.

En otro momento de su intervención, el líder del MAS comentó las razones para el golpe de Estado de noviembre de 2019. “El golpe no es solo producto a la lucha de clases, no solo es porque no aceptan que los indígenas pueden gobernar, fue un golpe a nuestro modelo económico, porque nuestro modelo económico viene del pueblo”, agregó.

Asimismo, Morales manifestó que el golpe de Estado se dio contra la acción de su Gobierno por recuperar los recursos naturales. “No lo aceptan el imperialismo ni el FMI”, señaló el exmandatario en alusión a la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos en el golpe.

“El imperio, el Fondo, no aceptan eso. La lucha de toda la humanidad en las nuevas generaciones es de quién son los recursos naturales (…) Cuando los imperios quieren sacar nuestros recursos naturales nos dividen, nos dominan. En Bolivia, los movimientos sociales unidos decidimos que sean bolivianos bajo administración del Estado”, agregó.

Más adelante, el dirigente del MAS analizó la importancia de la lucha electoral y política. “Solo con el poder sindical, comunal, social, no podíamos nacionalizar. Era importante impulsar el poder político, ir a elecciones nacionales y pasar de la lucha orgánica a lucha política”, precisó.

En relación a las actividades de la administración estadounidense ante las pasadas elecciones del 18 de octubre, en que resultó vencedora la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca del MAS, dijo: “(…) ¿cuál era la meta del imperio norteamericano?: proscribir al MAS. No pudieron”.

“Cuando el MAS participó, dijeron que el MAS no podía volver al Gobierno ni Evo a Bolivia. Hoy el MAS está en el Gobierno y Evo en Bolivia gracias al pueblo boliviano”, expresó. De igual forma, Morales llamó a la unidad y mencionó acciones recientes para sobornar a su seguridad interna.

Al referirse a la victoria electoral de Luis Arce para la Presidencia y David Choquehuanca para la Vicepresidencia, quienes tomaron posesión de sus cargos este domingo, pidió a las actuales autoridades del órgano judicial de Bolivia “que hagan un acto de justicia con los exmiembros del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales departamentales por las acusaciones de fraude en las elecciones” de octubre de 2019.

Casi al final de su discurso, Evo Morales resaltó que existen tres motivos de celebración para los bolivianos: la victoria electoral de Luis Arce y David Choquehuanca, el regreso al país de Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otros exiliados, y la derrota en las elecciones estadounidenses del republicano Donald Trump.

El expresidente boliviano agradeció el masivo recibimiento del pueblo de Villazón y envió un saludo a los pesidentes de Argentina, Alberto Fernández; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel y “a todos los que estuvieron permanentemente preocupados y ocupados” por su situación.

Durante la multitudinaria concentración en Villazón, también usó de la palabra el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Álvaro Ruiz. El dirigente expresó: “Vuelve a su tierra, a su patria, un líder nacional; un hombre que ha representado crecimiento para nuestra patria. Lo recibimos con los brazos abiertos”.