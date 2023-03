"Europa es hispana": Latinos respaldan al Partido Popular rumbo a las elecciones de España

España debe convertirse “en el puente entre la Unión Europea e Hispanoamérica”, bajo esa premisa, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizó un masivo acto para recibir el respaldo de la comunidad latinoamericana que podrá participar incluso sin tener la nacionalidad en las elecciones municipales 2023.

La jornada llena de banderas de países latinoamericanos, al ritmo de la bachata, cumbia y merengue con la alegría que caracteriza a los latinos, también contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien aspira la reelección.

“Yo desde aquí le digo humildemente al gobierno español que los venezolanos conocen muy bien el socialismo comunista del siglo XXI porque lo sufren cada días con la pobreza, miseria y abandono que viven (…) este es el resultado de un país en ruinas, por eso estamos con el PP por ser ejemplo de valor y coraje”, refirió Gustavo Eustache, el venezolano secretario ejecutivo de los Nuevos Madrileños durante el acto.

Aunque Eustache es de padres españoles, nació y vivió en Venezuela por lo que tuvo que migrar a España con solo 19 años en busca de mejores oportunidades, por eso, también agradeció a Isabel Díaz Ayuso por su hospitalidad durante la pandemia y reiteró su compromiso con el PP para garantizar la llegada de Núñez Feijóo al Palacio Moncloa.

Por su parte, Carlos Alaimo, presidente y fundador del Partido Centro Democrático (PCD) estuvo presente en el acto que catalogó como “cálido y armonioso” y aseguró que predominó la presencia de los venezolanos. En un contacto telefónico con Versión Final manifestó su compromiso para impulsar la llegada del máximo líder de PP a la presidencia española.

El dirigente venezolano, resaltó la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, quien ofreció “abrir las fronteras a los latinoamericanos para ingresar a España inclusive eliminando visados”, en referencia al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Seiav), un permiso que se le exigirá a los ciudadanos de Argentina, Colombia, Nicaragua, Venezuela y otros países latinos a partir de 2024 para ingresar a Europa.

El fundador del PCD también destacó la importancia del voto latino en los comicios españoles: “Actualmente hay una comunidad latina que va a coadyuvar en la victoria del PP por presentar una propuesta seria de solidaridad a los ciudadanos que han tenido que salir de los países latinoamericanos”.

En voz del presidente nacional del PCD, la victoria del PP en las presidenciales se traduciría en “más y mejores condiciones para ingresar al país, para trabajar, homologar estudios, títulos técnicos y universitarios”, entre otras ayudas que Feijóo ha prometido para los latinos.

“Nosotros estaremos siempre cerca de los que luchan por la libertad y lejos de los que la amenazan y la conculcan, y os aseguro que me comprometo a ser el presidente de todos los hispanos en España. Trabajaré por toda la hispanidad en mi país, me comprometo desde el primer instante y os aseguro que no os defraudaré”, sostuvo el máximo líder del PP durante su alocución ante los latinoamericanos.

La actividad también contó con la presencia y el respaldo de Albis Muñoz, expresidenta de Fedecamaras y el exalcalde Antonio Ledezma, entre otros dirigentes juveniles que promueven el respaldo del PP rumbo a las elecciones municipales previstas para el 28 de mayo.