Eurodiputados exigen la dimisión de Josep Borrell por la “humillante” visita a Rusia

El viaje a Moscú del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell ha encendido los ánimos de algunos eurodiputados. Califican de “humillante” su encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

El eurodiputado estonio Riho Terras pide a la Comisión Europea que despida al Alto Representante “si el señor Borrell no dimite por su propio pie” mediante una petición que sobrepasa las 50 firmas de apoyo. “La visita en sí misma fue un desastre total” dijo en una entrevista con Euronews.

Entiendo que quieran dialogar, pero si uno está jugando al hockey sobre hielo, el otro no puede andar descalzo. Y eso es lo que ocurrió en Moscú. Que el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia jugó con el señor Borrell, lo humilló, atacó a nuestros aliados, a Estados Unidos, y a la Unión Europea. Así que espero que Borrell comprenda lo humillante que ha sido y dimita como lo hizo Phil Hogan por delitos mucho menores”, declaró Terras, eurodiputado estonio del Partido Popular Europeo.

No obstante, Terras admite que dimitir de un cargo tan importante como el de Alto Representante de Asuntos Exteriores, que además es vicepresidente de la Comisión Europea, va a ser difícil. Por eso exige a su jefa, la presidenta von der Leyen, que se dirija al Consejo Europeo y pida la dimisión de Borrell, reseñó Euronews.

“Espero que nuestra carta haga comprender a la Comisión que es necesaria una política europea unificada (sobre Rusia)”, añade Terras. “Cada uno juega sus propias cartas y eso no es aceptable“.

El punto culminante de la visita fue cuando Rusa anunció la expulsión de tres diplomáticos europeos de Alemania, Polonia y Suecia por supuestamente haber participado en las protestas en defensa del opositor ruso encarcelado, Navalni. Todo ello en plena reunión entre Lavrov y Borrell.

La defensa de Borrell

En un intento de defender su actuación, Borrell publicó el domingo un comunicado en su blog en el que hablaba de una “visita muy complicada a Moscú” y de una “rueda de prensa escenificada de forma agresiva”.

Las autoridades rusas no quisieron aprovechar esta oportunidad para mantener un diálogo más constructivo con la UE. Esto es lamentable y tendremos que sacar las consecuencias”, dijo Borrell.

“Mi reunión con el ministro Lavrov y los mensajes enviados por las autoridades rusas durante esta visita confirmaron que Europa y Rusia se están distanciando. Parece que Rusia se está desconectando progresivamente de Europa y considera los valores democráticos como una amenaza existencial“, agregó el diplomático.

Borrell, sin embargo, defendió su viaje argumentando que fue Rusia la que no aprovechó la oportunidad de dialogar. Para el eurodiputado francés Bernard Guetta, la UE no ha sufrido una derrota y aprueba que Borrell, que no debe ser cesado, al menos defendiera a Navalny y condenara la brutalidad policial rusa.