Estudiantes de la Universidad de Mánchester organizan grandes fiestas de “covid-positivos”

Una fiesta de estudiantes previamente infectados con el nuevo coronavirus tuvo lugar en la residencia del campus de la Universidad de Mánchester (Reino Unido) el pasado sábado. La reunión de “covid-positivos”, que fue interrumpida por miembros de los equipos de seguridad, es solo uno de los crecientes casos de comportamiento irresponsable entre los alumnos universitarios, en medio de las restricciones sanitarias y de movilidad en el país, informa el diario The Guardian.

De acuerdo con David Regan, director de Salud Pública de Mánchester, este tipo de incidentes ha provocado que la tasa de incidencia del coronavirus en la ciudad, entre los jóvenes de 17 a 21 años, sea de 2.935 por cada 100.000; una cifra casi seis veces mayor que en el resto del condado de Gran Mánchester, que tiene la tasa más alta de infección del Reino Unido, según reseña RT.

Aunque parlamentarios locales señalan que las quejas sobre estas actividades clandestinas han disminuido, muchos estudiantes reportan que ha habido “grandes fiestas” que reúnen colectivos de estudiantes fuera de sus dormitorios. A finales de septiembre, medios locales compartieron un video de una multitud de estudiantes bailando en la madrugada (sin distanciamiento social ni tapabocas) fuera de los alojamientos de la Universidad de Mánchester.

Tan solo el pasado 4 de octubre, 1.041 estudiantes de la universidad dieron positivo al virus, de los cuales la mayoría vive a tiempo completo en las residencias del plantel. Se estima que la enfermedad continúa proliferando entre los 40.000 estudiantes que acoge: “25 de 32 departamentos están aislados. Seis personas de ocho en mi vivienda han dado positivo. No me he hecho el test, pero estoy bastante segura de que ahora lo tengo [el covid-19]”, aseguró una estudiante de ciencias sociales que habita en una de las residencias ubicadas en el sector de Richmond Park.

Un portavoz de la Universidad de Mánchester afirmó que allí están “conscientes” de los incidentes y condenan firmemente esos “comportamientos y conductas”, aunque resaltan que “la gran mayoría” de sus alumnos “se comportan de manera responsable”. Asimismo, la institución promete ocuparse de los estudiantes involucrados para que asuman los respectivos procesos disciplinarios, y permanece en contacto con las autoridades policiales