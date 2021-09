Estos son los alimentos que deberían evitar los treintañeros

Los yogures aromatizados, las sopas precocinadas, las galletas Oreo, los platos dietéticos congelados, los cócteles y la cerveza son algunos de los alimentos que la a columnista del portal Eat This, Not That, Dana Leigh Smith, alertó que podrían provocar graves consecuencias para la salud