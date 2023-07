Este niño cruzó la selva del Darién y llegó a EE. UU. con un tanque de oxígeno

El pequeño Meiker Montaño cruzó junto con su familia la selva del Darién, siete países y el desierto mexicano para llegar a Estados Unidos, donde espera recibir atención médica, reportó Univisión.

El niño de 10 años hizo el recorrido de miles de kilómetros acompañado por un tanque de oxígeno, necesario para su sobrevivencia, pues presenta problemas cardíacos desde su nacimiento y necesita un trasplante.

La pasada semana, llegaron finalmente a EE. UU.

Un equipo de Univisión Noticias se encontró con el niño y su familia en Panamá, justo después de cruzar la selva del Darién, un trayecto que tardó cinco días. “Yo me sentí morir, pero mi mamá me decía que no, que no”, recordaba el pequeño a finales de mayo.

En Guatemala, la familia debió buscar cómo llenar su tanque de oxígeno y dónde recibir atención médica, debido a que estaba exhausto. El médico Gustavo Monzón explicó a Univisión Noticias la gravedad de su situación.

Es un caso sinceramente complicado, porque él tiene problemas de nacimiento en el corazón”, señaló Monzón.

La familia cruzó el río Suchiate y llegó a Chihuahua, México, dos semanas después. La madre del pequeño, Sonia, explicaba las dificultades para llegar a este lugar.

Ha sido muy difícil… sin comida, sin ropa”, aseguró. “Ha sido horrible. Esta travesía no se la deseo a nadie”.

En Chihuahua capital, la familia subió al techo de La Bestia, que los transportaría a la fronteriza Ciudad Juárez. A bordo del tren, que se ha cobrado la vida de tantos migrantes, Meiker dijo: “Me siento mejor, ahora un poquito asustado porque voy en este techo”.

Maikel Daniel Montaño, uno de sus hermanos, habló de los sacrificios que han hecho durante el trayecto. “Mira cómo tengo los labios rotos, porque ni he tomado agua”, explicó.

La llegada de Meiker Montaño a EE. UU.

La familia logró llegar a El Paso, Texas, la semana pasada. El padre, Cosme Damián Montaño Sierra, dijo que buscan lograr que Meiker reciba atención médica.

Ya estamos en Estados Unidos, ahora a buscar el otro logro que es que operen al niño”.

Los Montaño ingresaron a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, les dieron una cita en 10 días.

Una de sus hermanas describió el momento: “Lloramos, saltamos”.

Ahora esperan la respuesta de una organización con base en Boston, Massachusetts, que esperan pueda atender a Meiker.