“Éste es tu momento”, dice Obama a Biden

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió en Twitter su mensaje de apoyo para quien considera su amigo, además de su fiel colaborador durante sus dos administraciones continuas en la Casa Blanca.

“¡Felicitaciones a mi amigo, presidente Joe Biden! Éste es tu momento”, escribió Obama, quien también estará presente en la ceremonia de investidura presidencial.

Se espera que a las 10:30 am ET comienza la ceremonia de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris como los nuevos presidente y vicepresidenta de EEUU, en la fachada occidental del Capitolio de Washington DC. Tras prestar juramento, el 46 presidente hablará al país.

Tras la ceremonia, el presidente, la primera dama, la vicepresidenta y el segundo caballero participarán en una ceremonia militar con miembros de las Fuerzas Armadas en la fachada este del Capitolio.

Biden planea arrancar su presidencia con una amplia gama de propuestas legislativas y medidas, que incluyen cerca de una docena de acciones ejecutivas en su primer día en la Casa Blanca, relacionadas con inmigración, coronavirus, economía, crisis climática y equidad racial.

Kamala Harris hace historia como la primera mujer en llegar a la vicepresidencia. Por primera vez, EEUU tendrá también un segundo caballero, el esposo de Harris.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021