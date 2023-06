Estalla nuevo escándalo con el ex embajador de Petro en Venezuela [+AUDIOS ]

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ve directamente implicado en el escándalo que rodea a Armando Benedetti y Laura Sarabia. En un aparente intento estratégico por encubrir la verdad, SEMANA revela en exclusiva una serie de explosivas grabaciones de audio que el ex embajador en Venezuela envió a Sarabia, quien en aquel momento era la jefa de gabinete del Gobierno. Estas grabaciones son prueba irrefutable de que Benedetti desempeña un papel crucial en la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Petro en 2022.

Estas pruebas contradicen lo que el ex diplomático afirmó en una entrevista para el portal Cambio, donde aseguró que no había nada irregular en la contienda.

'Nos caemos todos, malditos'

En los audios, Benedetti es plenamente consciente de todo lo que sabe y se lo reprocha continuamente a Sarabia, quien en su momento fue su aliada, su subordinada y finalmente se convirtió en su peor enemiga.

Todo estalló cuando Benedetti solicitó una reunión con el presidente Petro en la Casa de Nariño y fue dejado plantado durante tres horas, según su testimonio. Se sintió humillado y confrontó duramente a Sarabia.

"Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese trato... Y ayer el presidente: 'no, no, es que tengo prisa'. Ajá, maldito, yo organicé 100 reuniones... 15.000 millones de pesos, de hecho, si no fuera por mí, ustedes no ganarían. Así que, aunque sea hipócrita, uno recibe a la gente, pero el trato que tú y el presidente me dieron ayer, maldito, no sé qué decir, además, lo que te voy a decir no es una amenaza... veo que esto podría enfurecerme, pateo maldito, y entonces todos nos vamos al carajo, maldito", le dijo Benedetti a Sarabia.

La conversación rápidamente se convirtió en una acalorada pelea. "Perdona, Laura, pero uno también explota, se pasan de la raya, fui yo quien organizó todos los votos en la Costa, maldito, todos, sin que pusieran un peso, y además ese dinero se fue al Pacífico. ¿Quién se preocupa por eso ahora? Nadie. ¿O quieres que diga quién fue el que proporcionó el dinero? No jodas mi maldita vida, no arruines mi vida, porque lo que pasó ayer y antes de ayer fue una mierda, Laura, tanto por tu parte como por parte del presidente".

Benedetti advirtió: "Prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no hagan que vean esto como una amenaza. Si quieres grabarlo, grábalo. Estoy furioso porque ustedes me maltrataron ayer como a una mierda, y eso no se le hace a Benedetti".

Herido, el ahora ex embajador dejó en claro a Sarabia que no estaba jugando y se aseguró de advertirle que no era una amenaza.

"Estás tratando de insinuar que 'no vales nada', pero no entiendo de dónde sacas eso. Y esto no es una amenaza", dijo el exembajador.

Y agregó:

“Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…) no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”.

