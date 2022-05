Estados Unidos renueva licencia a Chevron sin mayores cambios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó este viernes la licencia a Chevron para mantener operaciones en Venezuela.

Sin embargo, la licencia mantiene los mismos limitantes sobre la extracción y exportación del petróleo venezolano, reseñó Unión Radio.

NEW: Biden administration renews license for @Chevron to keep operating in Venezuela despite sanctions.

The license allows basic upkeep of wells.

Some hoped Chevron would be allowed to resume exports to ease gas prices in US and encourage dialogue between Maduro and opponents. pic.twitter.com/NR5HSGtcUU

