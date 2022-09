Estados Unidos pide no permitir testigos por video en caso Alex Saab

El gobierno de Estados Unido pidió a un juez federal que no permita que los testigos de Alex Saab declaren a través de video, reseñó The Associated Press. El empresario colombiano intenta demostrar que sí cumplía funciones como diplomático del régimen de Venezuela y que por esa razón no pueden procesarlo por lavado de dinero.

La fiscalía, de acuerdo con un documento de seis páginas que aparece en el expediente electrónico en línea, alega que Saab ha hecho los mínimos esfuerzos para que sus testigos viajen a Estados Unidos. Asimismo, afirma que no ha habido esfuerzos para garantizar la integridad del testimonio de esas personas.

“Por eso Estados Unidos se opone a la moción”, dijo en el documento que presentó al juez Robert Scola. “Solicita respetuosamente al tribunal que niegue la moción”, agregó.

La solicitud de la fiscalía ocurrió después de que el viernes la defensa de Alex Saab solicitó que les permitan presentar, por lo menos, a dos testigos vía Zoom en una audiencia prevista para el 31 de octubre porque no tienen visas estadounidenses.

Los nombres de los testigos del empresario colombiano, que están en la ciudad de Caracas, no son mencionados en la petición para “evitar el acoso de los medios”. Aunque se señala que uno de ellos es un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que trabajó como parte de la seguridad personal de Alex Saab. Mientras que el segundo es un diplomático del chavismo que estuvo involucrado en el Consulado en Cabo Verde.

El colombiano asegura que no se le puede enjuiciar porque se desempeñaba como diplomático y que cumplía una “misión humanitaria” en Irán cuando las autoridades de Cabo Verde retuvieron su avión al parar a recargar combustible.