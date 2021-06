Espías chinos intentaron sabotear tres veces el Metro de Nueva York

Piratas informáticos con posibles vínculos con el gobierno chino violaron tres de los sistemas informáticos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) hace unas semanas, revelaron el jueves funcionarios de tránsito de Nueva York.

La violación ocurrió en dos días separados en la segunda semana de abril y continuó sin control hasta que fue descubierta el 20 de abril, dijeron las autoridades. Los piratas informáticos no accedieron a los sistemas relacionados con las operaciones de trenes, la seguridad o la información de los clientes o empleados, aseguró la MTA, responsable del Metro y autobuses de NYC y las líneas ferroviarias suburbanos Metro North (hasta Connecticut) y LIRR (Long Island), reseñó el Diario NY.

Funcionarios de la MTA dijeron que la Agencia Federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) ordenó “arreglos y parches” que se realizaron dentro de las 24 horas posteriores al descubrimiento de la infracción. Abordar la violación le costó a la MTA un estimado de 370.000 dólares.

Hackers with suspected ties to China breached the MTA’s computer systems in April. Officials said the intrusion did not pose a risk to the millions of riders on North America’s largest transit network. https://t.co/hHo5fmh76d

