España asegura que inhabilitación de candidatos venezolanos “no ensancha el pluralismo”

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, manifestó su descontento con el Gobierno de Nicolás Maduro por el fallo emitido desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre María Corina Machado.

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, aseguró que “la decisión sobre María Corina no ensancha el pluralismo” y que este tipo de medidas contra la participación política “no es algo que vaya en la línea de lo que les gustaría ver”.

Sostuvo que, pese a no estar de acuerdo con la decisión que afecta directamente las elecciones presidenciales, sostuvo que España no dejará de lado la propuesta de revisar las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela.

“Lo que nosotros planteamos con mucha lógica y coherencia, y me vuelvo a ratificar en ello, es que la Unión Europea no puede hacer abstracción de algo que no es un fin, sino un medio y que hay que revisarlo”, comentó.

Vale recordar que luego de una reunión de ministros celebrada en Luxemburgo el 23 de octubre de 2023, el canciller de España hizo el planteamiento ante la Unión Europea de revisarse las sanciones; algo en lo que estuvo de acuerdo el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell.

Posteriormente, el 10 de enero de 2024, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que España debe “dinamizar su relación con Latinoamérica”, marco en el que mencionó a Venezuela y la esperanza de que se efectúen elecciones presidenciales libres en 2024.