Era zuliano el fallecido en frontera chilena: 30 acompañantes tienen sospecha de Covid-19

Como Ricardo Vladimir Godefroy Araujo, zuliano, de 69 años, fue identificado el venezolano que falleció a la 1:30 de la madrugada de este miércoles tras ingresar por un paso no habilitado a Colchane, frontera chileno-boliviana, específicamente en el sector conocido como el ExVertedero.

Erica Barrios contó, según reportes de la Municipalidad de Colchane, que su suegro presentó problemas respiratorios al llegar a Colombia, con un cuadro de tos que se fue agravando al salir de Perú e ingresar a Bolivia el pasado martes 2 de febrero.

Su colapso se produciría al llegar al sector de Desaguadero, en Pisiga-Bolívar, Bolivia, luego de emprendieron el trayecto a Chile por un paso no habilitado junto a 30 personas: “Entrando a Chile empezó a sentirse mal, dijo que no podía respirar, que no sentía las piernas y se desplomó. La gente que venía con nosotros le hizo RCP y respiración boca a boca hasta que se dieron cuenta que no vivía y se fueron”, señaló su familiar.

La muerte de Godefroy Araujo, natural del municipio San Francisco, fue constatada por el doctor del Centro Médico de Colchane, Guillermo Tapia, quien mencionó como posible causa de muerte al Covid-19. “Lo que refieren algunos de sus acompañantes que tenía una tos persistente con expectoración que se le acentuó más cuando estaba en Colombia, pasando por Bolivia y llegando acá a Chile, la cual se complicó presentando una descompensación respiratoria, producto también de una deshidratación (…) en estos momentos hay una sospecha que pueda ser Covid-19, pero no sabemos cuáles eran sus enfermedades de base, ya que se nos dice que fumaba mucho”.

Ante esta sospecha, según el portal soychile.com, desde el Departamento de Salud de Colchane tomará medidas de prevención con su personal. “Al enterarnos que hay 30 personas que le hicieron RCP, con respiración boca a boca, hay un riesgo hoy que en caso que fuera Covid hayan sido infectados. Frente a eso vamos a tomar las medidas necesarias para protegernos más”, señalaron.

El alcalde de Colchane lamentó el deceso del ciudadano venezolano, llamando a las autoridades nacionales e internacionales a trabajar para mitigar el proceso migratorio.

“El proceso masivo de migración a causado una segunda víctima en territorio nacional estos últimos meses. Las autoridades de Latinoamérica tienen en sus manos la responsabilidad de esta migración, no pueden hacerse los ciegos cuando miles y miles de seres humanos atraviesan cinco países como mínimo para llegar a un destino que suponen mejor. Las hago un llamado a ustedes para que inicien una mesa de trabajo sería que evite más muertes”, sentenció.